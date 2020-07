Barça vs Real : Qui a le meilleur palmarès ?

La bataille est toujours aussi féroce entre les deux mastodontes du football espagnol. Tandis que le Real Madrid se montre dominateur dans les compétitions principales, cela ne faisant aucun doute avec ses 34 championnats et 12 Coupes d'Europe, le FC Barcelone a plus de titres au total et peut se targuer d'avoir dans ses vitrines des trophées que son éternel rival ne pourra jamais avoir, puisque les compétitions de ces titres en question n'existent plus.

Des titres régionaux.

Le FC Barcelone domine avec 30 trophées. Il a remporté 21 Championnats de Catalogne entre 1905 et 1938 et 9 Coupes de Catalogne (8 Coupes et une Supercoupe) entre 1991 et 2014. Le Real Madrid (26), de son côté, détient 23 Championnats de Madrid (18 Championnats de Madrid/Centre et 5 Trophées 'Mancomunados') et 3 Coupes (Coupe de la Fédération du Centre), gagnées entre 1902 et 1943.

Des titres nationaux.

En Espagne, le FC Barcelone comptabilise également plus de titres. Les 'Blaugranas' en ont remporté un total de 74 contre 64 pour le Real Madrid. Les 'Blaugranas' ont moins de Ligas que Madrid à leur actif, mais sont au-dessus si l'on s'attarde sur les Coupes.

Le FC Barcelone a gagné 26 titres de Liga et à en sa possession 30 Coupes du Roi, 13 Supercoupes d'Espagne, 2 Coupes de la Ligue et 1 Coupe Eva Duarte. Le Real Madrid, pour sa part, a gagné 34 Ligas, 19 Coupes du Roi, 11 Supercoupes d'Espagne, 1 Coupe de la Ligue et 1 Coupe Eva Duarte.

Des titres continentaux.

Actuellement, le Real Madrid détient un titre européen de plus que le Barça. Avec la Ligue des champions remporté à Kiev, le Real Madrid a atteint les 21 trophées, un de plus que ceu détenus par le Football Club Barcelone. Les 'Blaugranas ont remporté 5 Coupes d'Europe -1 Coupe d'Europe et 4 Ligue des champions-, 4 Coupes d'Europe des vainqueurs de coupe de football, 5 Supercoupes d'Europe, 3 Coupes des villes de foires -ancienne Coupe UEFA- et 2 Coupes Latines de Football.

Le Real Madrid de son côté, a le record de Coupes d'Europe remportées, 13 précisément -6 Coupes d'Europe et 7 Ligues des champions-, 2 Coupes UEFA -précédente l'Europa League-, 4 Supercoupes d'Europe et, comme le Barça, 2 Coupes Latines.

Des titres mondiaux.

Les titres mondiaux sont le dada du Real Madrid. Les 'Merengues' en ont le double des Barcelonais. Alors que le Barça en a uniquement gagné 4, les 'Merengues' en ont eux remporté 9.

Le FC Barcelone a gagné 3 Mondiaux des Clubs et une petite Coupe du Monde des Clubs, ce, en 1957. De son côté, l'équipe 'merengue' a gagné 4 Mondiaux des Clubs, 3 Coupes Intercontinentales, 1 Copa Iberoamericana et 2 Petites Coupes du Monde.

Les palmarès des deux équipes sont assez extraordinaires, mais l'un se distingue de par la quantité de trophées tandis que l'autre, par leur qualité. Quel est le meilleur selon vous ?