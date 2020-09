Négociations en cours pour un départ de Vidal

"Nous sommes dans un processus de négociation qui n'est pas clos, je ne peux confirmer aucun chiffre ni accord", a déclaré Planes lors de la présentation du nouveau joueur blaugrana Miralem Pjanic.

Après deux saisons au Barça, Arturo Vidal est sur le point de signer avec l'Inter Milan, où il retrouvera Antonio Conte, qui l'a déjà dirigé à la Juventus. Selon la presse espagnole, l'opération s'élèverait à un demi-million d'euros.

"Je voudrais saisir cette occasion pour remercier Arturo pour ces deux années qu'il nous a données. C'est un garçon extraordinaire, avec un cœur et un engagement énormes et qui a été très important au sein du groupe".

Le secrétaire technique du Barça s'est montré cependant plus évasif au moment d'évoquer l'éventuel départ de l'attaquant Luis Suarez, à qui l'entraîneur Ronald Koeman aurait fait savoir qu'il ne comptait pas sur lui.

"Nous devons avoir beaucoup de respect pour les joueurs qui ont tant donné à Barcelone", a-t-il déclaré.

"Il est clair que nous sommes dans un processus de changement au sein de l'équipe, avec un nouvel entraîneur, avec de nouvelles idées et c'est ce sur quoi nous travaillons", a ajouté Planes, précisant que "le marché se termine le 5 octobre et d'ici là, beaucoup de choses peuvent se passer dans le plus grand respect des joueurs et du club."

"Le Barça a un objectif très clair du profil d'équipe qu'il veut, du profil de joueur qu'il veut et c'est ce sur quoi nous allons travailler. Nous devons êtes patients", a-t-il affirmé.