Barcelone-Real Madrid : Qui a gagné le plus de Clasicos ?

De nombreux Clasicos ont eu lieu entre le FC Barcelone et le Real Madrid, depuis un certain 26 mars 1916. Un match qui avait lieu pour la première fois il y a plus de 100 ans.

À cette époque, le club de football de Barcelone s'était imposé sur un score de 2-1 contre le Madrid FC, au Vélodrome Parc des Sports de Barcelone, lors d'une demi-finale de Coupe du Roi.

Pas de concurrence ni de rivalité à l'époque. Cependant, la rivalité n'a cessé de grandir depuis et le match entre les deux clubs est devenu l'un des chocs sportifs les plus regardés dans le monde.

Qui a gagné le plus de Clasico ? Le Real en tête

Pour le moment, en tout, le FC Barcelone est derrière le Real Madrid. Les joueurs madrilènes ont remporté 97 matches contre le Barça en compétitions officielles, et les 'blaugrana' en ont remporté 96.

En tout, les deux équipes ont réalisé 52 matchs nuls entre elles. Le Real Madrid a inscrit un total de 408 buts en Clasico, contre 400 pour le FC Barcelone.

Les deux équipes se battent depuis plusieurs années maintenant dans cette incroyable bataille, et le Real Madrid a réussi à reprendre les devants et a pour le moment remporté un Clasico de plus que son éternel rival.

Qui a gagné le plus de Clásicos en Liga ?

Si nous regardons uniquement les Clasicos qui ont eu lieu en championnat espagnol, le Real Madrid dispose là aussi d'un petit avantage. En 181 rencontres, le Real Madrid en a remporté 74, contre 72 pour le Barça, et 35 matchs nuls.

Quant au nombre de buts marqués, les deux équipes sont là aussi très proches : 301 pour le Real Madrid, contre 289 pour le FC Barcelone.

Qui a gagné le plus de Clásicos dans d'autres compétitions ?

Derrière la Liga, la Coupe du Roi est la compétition lors de laquelle les deux équipes se sont le plus affronté. En 36 Clásicos de Coupe du Roi, le FC Barcelone en a remporté 16, contre 12 pour le Real Madrid, et 8 matchs nuls (70 pour le Barça, 66 pour le Real).

En Supercoupe, le Barça et le Real se sont rencontrés à 14 reprises : 8 victoires pour les Madrilènes, 4 pour les Barcelonais, et 2 matchs nuls (30 buts pour le Real, et 10 buts pour le Barça).

En Coupe d'Europe, il y a eu un total de 8 Clásicos. Et encore une fois, les deux équipes sont très proches : trois victoires du Real Madrid, trois matchs nuls, et deux victoires pour le FC Barcelone.

Enfin, en Coupe de la Ligue (qui n'existe plus aujourd'hui en Espagne), le Barça a remporté deux matchs, et le Real Madrid aucun. Il y a eu quatre matchs nuls.