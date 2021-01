Barella encense Lukaku

Romelu Lukaku revendique la "puissance physique" de la légende de la NBA, Shaquille O'Neal, déclare le milieu de terrain de l'Inter Milan, Nicolo Barella, l'attaquant belge étant considéré comme "une force de la nature". Le joueur de 27 ans a été une révélation depuis son arrivée à San Siro à l'été 2019. Lukaku a marqué 34 buts lors de sa première saison à Milan et a ajouté 16 buts supplémentaires à son total ce trimestre.

Il est devenu une présence primordiale pour les espoirs du titre de Serie A des hommes d'Antonio Conte, avec peu d'adversaires capables de contenir la menace très évidente qu'il représente. Nicolo Barella n'est pas surpris de voir ses rivaux lutter sur ce point, les coéquipiers de Romelu Lukaku ont découvert à l'entraînement, au quotidien, à quel point il peut être difficile de l'arrêter.

Faisant des comparaisons entre l'ancien attaquant de Manchester United et une ancienne star des LA Lakers et du Miami Heat, Nicolo Barella a déclaré à DAZN : "Romelu Lukaku et Shaquille O'Neal font de la puissance physique leur plus grande force. Mais Romelu Lukaku est aussi bien plus. Même à l'entraînement, il faut deux ou trois joueurs pour l'arrêter. C'est une force de la nature".

Capello fait de l'Inter son grand favori au titre

Lukaku a aidé l'Inter à revenir à moins de trois points de son rival de l'AC Milan cette saison dans une bataille continue pour la suprématie nationale en Italie, l'ancien patron des Rossoneri, Fabio Capello, estimant que les hommes de Conte sont les favoris pour remporter la couronne. Il a déclaré à 'Radio Anch’io Lo Sport' : "La Juventus revient, elle trouve une identité et il y a moins de problèmes avec son jeu que dans la première partie de la saison".

"Il me semble que l'équipe a compris ce que voulait Andrea Pirlo. Elle a obtenu un résultat pratiquement sans Cristiano Ronaldo car il était périphérique contre Sassuolo. La Juventus n'a jamais été en lice pour le titre cette saison, mais elle pourrait décider des choses avec son match en moins face à Naples et le choc avec un concurrent direct, l'Inter, que j'ai choisi comme mon favori pour le titre", a expliqué l'ancien entraîneur italien.

"Pour moi, les Nerazzurri sont l'équipe avec l'effectif et le nombre de joueurs les plus complets pour être compétitifs dans tous les matches. De plus, l'Inter Milan n'a pas à jouer dans les compétitions européennes, les joueurs peuvent donc être frais à tout moment", a conclu Fabio Capello. Le suspense n'a jamais été aussi intense en Serie A lors de ces dernières saisons.