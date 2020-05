Bartomeu les joueuses du Barça, championnes d'Espagne

Le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a célébré le sacre du Barça féminin, champion de Primera Iberdrola 2019-2020, affirmant que ses joueurs sont devenus "une référence indisctuable" pour les jeunes filles.

"Sans perdre aucun match et avec une très grande exigence, le FC Barcelone féminin redevient champion d'Espagne. Vous êtes championnes, mais vous êtes aussi une référence indiscutable pour toutes les filles qui aiment ce sport. Le bon travail paie. Félicitations !", a affirmé le président sur son compte officiel de Twitter.

Il s'agit du cinquième titre en championnat pour le Barça, le premier depuis la saison 2014-2015, après la suspension du championnat.

"Vous êtes un exemple, c'est un titre plus que mérité. Depuis 2015, nous ne gagnions plus le championnat et c'était un objectif principal cette saison. Le gagner avec autant de points d'avance et sans perdre un seul match, cela mérite d'être fêté parce que c'est historique, même si tous les matches n'ont pas pu être disputés", a ajouté Bartomeu lors d'un appel vidéo avec les joueuses.