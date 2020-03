Bartomeu lui aussi joue gros lors du 'Clásico'

Josep Maria Bartomeu aimerait bien que le Barça s'impose au Bernbeu ce dimanche, et pas seulement pour les objectifs sportifs et maintenir sa place de leader. Un triomphe au Bernabeu pourrait l'aider en éteignant l'incendie qui ravage sa direction et son entourage ces derniers jours.

'Marca' rapporte que Bartomeu compte sur une victoire de ses joueurs pour calmer le climat de tensions qui règne à Barcelone depuis des semaines. Le président a été pris pour cible après avoir révélé de prétendus réseaux sur Internet pour faire taire les voix critiques à l'égard du conseil d'administration et aussi de sa direction, ainsi que pour en faire l'éloge.

Bartomeu a même rencontré les capitaines pour leur expliquer ce qui s'est passé. Messi et Piqué ont publiquement exprimé leur soutien aux justifications reçues. Même si tout le monde ne le croyait pas : il y eu des chants de "Bartomeu démission" au Camp Nou.

Le président du Barça sera aussi examiné au Santiago Bernabéu, un stade où Barcelone lui a donné beaucoup de bonheur ces dernières années.