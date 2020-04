Bartra donne le nom du meilleur joueur du Betis

Marc Bartra n'a pas hésité lorsque l'on lui a demandé dans une interviez à '433' quel était le meilleur joueur du Betis Séville.

"Il y a de très bons joueurs et chacun à son poste est très bon, mais si je devais choisir quelqu'un, ce serait Fekir, il est champion du monde", a affirmé le défenseur central du Betis.

Le Catalan a aussi évoqué le caractère et le sens de l'humour de Joaquin. "La meilleure blague du vestiaire, c'est d'être au quotidien avec lui, il fait toujours des blagues, des bêtises, il transmet une grande joie".

Bartra a par la suite expliqué son quotidien en cette période de confinement. "Tous les matins, je m'entraîne deux heures et l'après-midi je joue avec mes filles. Mes journées se résument à faire du sport et profiter de ma famille", a raconté l'ancien joueur du Barça.

La première chose que je ferai lorsque je sortirai, ce sera d'aller m'entraîner et aller au parc avec mes filles parce qu'elles sont petites et qu'elles me le demandent beaucoup", a confié Bartra.

"Ce qui me manque le plus c'est le quotidien, m'entraîner, être avec mes coéquipiers, et la compétition... jouer des matches, la Liga", a conclu le défenseur du Betis.