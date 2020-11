Les égarements défensifs de Manchester United contre Basaksehir

Il ne s’agit d’un secret pour personne : le gros point faible de Manchester United, c’est la défense. Que ce soit en Premier League ou en Ligue des Champions, les Red Devils encaissent à chaque fois des buts plus qu’évitables sur des erreurs de leurs arrières.

Et des sommets ont été atteints à l’occasion de la défaite concédée sur la pelouse d’Istanbul Basaksehir (1-2) ce mercredi en Ligue des Champions. À commencer par le premier but des Turcs, inscrit par Demba Ba à la suite d’un corner… en faveur des Mancuniens.

Problème : toute la défense était montée. Tranquillement positionné devant la ligne médiane, l’ancien de Chelsea n’a eu qu’à attendre un long ballon de sa défense pour s’en aller tromper Henderson. 0-1, première erreur.

Mais les Red Devils ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. Juste avant la pause, Mata a perdu le ballon sur le côté droit, et que dire du retour défensif de ses coéquipiers sur l’action… avec cette image terrible, où l’on voit trois joueurs mancuniens lamentablement tenter de courir vers le but pour arrêter la frappe de Visca.

"Nous avons joué le corner et tout le monde a oublié de revenir au marquage des joueurs qu'ils devaient prendre. Demba Ba s'est faufilé derrière notre défense. Il y a eu un manque de communication et nous n'avons pas pris les bonnes décisions. Ce n'est pas possible de prendre ce genre de but à ce niveau. On ne peut pas concéder un tel but…", a réagi l’entraîneur Ole Gunnar Solskjaer à propos du premier but concédé.