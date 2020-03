David Alaba ouvre la porte Ã  un Ã©ventuel dÃ©part

Arrivé au Bayern Munich en 2009 à l'âge de 17 ans, David Alaba n'a cessé de progresser au fil des saisons. En Bavière, l'Autrichien est tout simplement devenu l'un des meilleurs joueurs de la planète à son poste. Néanmoins, malgré des qualités évidentes dans le rôle de latéral gauche, force est de constater que le poste du joueur de 27 ans n'a de cesse d'évoluer. Capable d'allier technicité et combativité, David Alaba a parfois évolué ailier gauche, et est désormais défenseur central.

David Alaba entretient le flou

Véritable couteau suisse de l'équipe entraînée par Hansi Flick, l'Autrichien aux 72 sélections s'est confié dans un entretien accordé à 'GQ'. L'occasion pour lui d'évoquer la suite de sa carrière, qu'il n'imagine pas à 100% au sein du Champion d'Allemagne. Et pour cause, un départ n'est pas à exclure...

"Je me sens très bien à Munich. Mais en principe, je pourrais aussi imaginer prendre un chemin différent. Cela reste à voir. Je n’y pense pas pour le moment. Je sais à quel point le football évolue rapidement et comment ma vie a été jusqu’à présent. Mais je peux imaginer m’éloigner pendant un ou deux ans à un moment donné, par exemple pour vivre aux États-Unis et apprendre à connaître la culture. Ou en Autriche, à Vienne. Ou à Munich. Nous verrons", a-t-il déclaré, honnête.