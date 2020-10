Tenant du titre, le Bayern Munich n'avait fait qu'une bouchée de l'Atlético de Madrid (4-0) lors de son premier match de Ligue des Champions de la saison, il y a une semaine. Mardi soir, les Bavarois ont signé un second succès de rang en C1. Mais celui-ci a été plus dur à obtenir, face à une bonne équipe du Lokomotiv Moscou (1-2).

"Il était important de gagner le match et nous l'avons fait"

Le Bayern Munich s'est imposé au terme d'un match serré, ce qui n'a pas surpris son entraîneur Hans-Dieter Flick. "J'avais déjà dit que Moscou avait une grande équipe. Leur défense vous complique la tâche pour marquer. Mais ils ont aussi des joueurs très confiants, qui sont très techniques, et ils nous ont mis dans quelques situations difficiles tout au long du match", a ainsi expliqué le technicien allemand face aux médias après le match, estimant le succès de son équipe mérité.

"C'est une victoire durement gagnée, mais je pense que c'est mérité. Je suis convaincu que d'autres équipes de notre groupe auront également des difficultés ici à Moscou. Il était important de gagner le match et nous l'avons fait. C'était une victoire laborieuse, nous avons coché cette case et maintenant nous allons nous préparer pour Cologne", a ensuite ajouté Hans-Dieter Flick. Fort de son succès lors du Final 8, le Bayern Munich est plutôt du genre insatiable à l'échelle européenne, et sera dur à aller chercher...