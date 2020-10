Hasan Salihamidzic justifie le recrutement de Bouna Sarr

Dans la catégorie des transferts improbables de l'été, celui de Bouna Sarr vers le Bayern Munich tient assurément une place de choix. À la surprise générale, le latéral droit de l'Olympique de Marseille s'est en effet engagé en faveur du Champion d'Europe dans les derniers instants du mercato. Une opportunité qu'il ne pouvait refuser...

Depuis, de nombreux observateurs font part de leurs interrogations au sujet de cette arrivée. Aura-t-il du temps de jeu en Bavière ? Est-il au niveau d'un club comme le Bayern Munich ? Seul l'avenir nous le dira. Une chose est sûre, le directeur sportif du club, Hasan Salihamidzic, est très satisfait de le voir débarquer.

"Il nous aidera beaucoup"

"Nous le connaissons depuis longtemps. C'est un excellent footballeur, qui a un caractère stable, qui est rapide, agressif, agile. Il animera nos matchs. Il nous aidera beaucoup. Il est maintenant professionnel au Bayern, donc c'est un joueur du Bayern. On va l'apprécier", a-t-il expliqué, interrogé par le journal allemand Kicker.

Recruté pour 10 millions d'euros, Bouna Sarr avait déjà évoqué les coulisses de son recrutement. "On m’a dit qu’ils cherchaient un latéral droit de mon profil. Ils voulaient un joueur qui puisse attaquer, qui puisse leur apporter un plus offensivement. On a joué contre eux amical en présaison. Et ça s’était plutôt bien passé pour moi, j’avais réussi à montrer des choses intéressantes. Leur coach (Hansi Flick) avait apprécié ma performance, et par la suite il a dit qu’il me voulait. Et après, leur directeur sportif a contacté mon agent qui s’est occupé de tout", a raconté l'ancien du FC Metz. À raison de travail, tout est possible dans le football, et Bouna Sarr en est un parfait exemple.