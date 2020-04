Jouer avec Arjen Robben, Alphonso Davies n'en croyait pas ses yeux

Voilà bientôt un an qu'Arjen Robben s'est retiré du monde du football professionnel. Après une illustre carrière qui l'a mené de Groningue au PSV, à Chelsea, au Real Madrid et au Bayern Munich, le Néerlandais vit un début de retraite pour le moins tranquille, même s'il a confié avoir envisagé d'en sortir, en manque de football.

"Je ne pensais pas que c'était le vrai Arjen Robben"

Au Bayern Munich, il a en tout cas disposé d'assez de temps pour marquer les esprits d'Alphonso Davies, véritable révélation du club cette saison.

En effet, le jeune latéral gauche s'est souvenu de sa première rencontre avec Arjen Robben, dans le cadre d'un projet caritatif. Le joueur de 19 ans a même admis avoir été quelque peu intimidé.

"C'était à la fois excitant et effrayant. Je devais simplement me prouver que je pouvais être compétitif au plus haut niveau. J'avais l'habitude de regarder ces gars à la télévision depuis tout petit et je me suis retrouvé là, à les voir en personne, à m'entraîner et à jouer avec eux. J'étais intimidé", a-t-il confié.

"Quand Arjen Robben s'est présenté à moi, je ne pouvais juste pas le croire. Je veux dire que je ne pensais pas que c'était le vrai Arjen Robben", a ensuite ajouté Alphonso Davies.

Faire ses classes au beau milieu de joueurs de ce calibre, une aubaine pour tout jeune joueur.