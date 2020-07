Lewandowski revient sur son transfert raté au Real Madrid

L'attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a dévoilé son transfert avorté au Real Madrid en 2018, insistant sur le fait qu'il est "heureux" à l'Allianz Arena. Robert Lewandowski a solidifié sa réputation en tant que l'un des meilleurs buteurs de sa génération depuis son arrivée au Bayern en provenance du Borussia Dortmund en 2014. Le joueur de 31 ans a marqué 240 buts en 289 matches avec le géant de la Bundesliga au total, dont 49 de ces buts au cours de la campagne 2019-2020.

L'international polonais ne montre aucun signe de ralentissement malgré l'approche des dernières belles années de sa carrière, avec un potentiel triplé réalisable pour le Bayern s'il peut terminer la saison en force, avec la C1 et la Coupe d'Allemagne encore en jeu. Lewandowski aurait cependant pu jouer en Espagne à l'heure actuelle plutôt qu'en Allemagne si le Real Madrid avait réussi à le persuader de s'installer à Santiago Bernabeu en 2018. Les Merengue auraient identifié le leader du Bayern comme un remplaçant potentiel de Cristiano Ronaldo, mais n'ont finalement pas été en mesure de négocier un accord avec le Polonais.

Bien que Lewandowski admette qu'il a été flatté par l'intérêt du Real Madrid, il est certain qu'il a pris la bonne décision en choisissant de rester à l'Allianz Arena : "Il y avait beaucoup de spéculations à l'époque. Le Real Madrid est un grand club, bien sûr, j'y pensais. Je suis resté et je ne le regrette pas", a déclaré le leader polonais à 'Sport Bild'. "Nous sommes une famille et cela devrait dissiper tout doute. Je suis heureux à Munich".

"Je suis à 100% un joueur du Bayern et je m'identifie pleinement à ce club. Je sais à quel point le club se tient derrière moi", a ajouté le buteur du Bayern. Lewandowski a poursuivi en affirmant qu'il n'avait pas encore atteint son "plein potentiel" au Bayern, et que malgré ses exploits devant le but depuis la reprise de la saison, il n'a toujours pas atteint son niveau maximum : "En août, j'aurai 32 ans, mais je me sens 27, 28, peut-être encore moins. Je veux jouer au plus haut niveau depuis de nombreuses années, je ferai de mon mieux pour y parvenir".

"Je ne vois pas de limites pour moi, je peux être encore meilleur. Je ne pense pas avoir atteint mon plein potentiel, j'ai joué à 90% cette saison", a conclu le Polonais. Lewandowski a ajouté sur les chances du Bayern de remporter la Ligue des champions pour la première fois depuis 2013: "Pour être honnête, je vois une grande chance que nous serons en mesure de remporter la Ligue des champions cette saison. Il y a une bonne ambiance dans l'équipe, on sent la chimie entre nous."