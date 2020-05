Lucas Hernandez sorti sur blessure

"J'ai dû le sortir à cause d'une blessure, il a eu des problèmes aux adducteurs et le risque était trop grand", a dit Flick à la chaine de télévision 'Sky', "et à 3-0 pour nous Joshua Kimmich a pu passer en défense centrale et tout s'est parfaitement bien passé".

Hernandez, transféré de l'Atletico Madrid en début de saison, était titularisé pour la première fois depuis le 21 février, avant la pause forcée par le coronavirus.

Acquis pour 80 millions d'euros par le Bayern, il a longtemps été blessé, puis ensuite souvent laissé sur le banc de touche par Hansi Flick. La semaine dernière, il n'avait joué que les cinq dernières minutes du "Klassiker" contre Dortmund, remporté 1-0 par le Bayern.