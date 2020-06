Bayern oublie Semedo et s'attaque à une cible du Barça

La moitié de l'Europe serait ravie d'avoir Nélson Semedo dans ses rangs. Jusqu'à cinq grands du Vieux Continent suivent le joueur du FC Barcelone.

Le Bayern en faisait partie de ces cinq clubs, je dis bien ; faisait.. Le quotidien sportif 'Sport' nous apprend que l'équipe de la Bavière se serait retiré de la course pour signer le Portugais en raison de son prix élevé. Le prix de Semedo est estimé à 40 millions d'euros.

Et le 'plan B' du Bayern s'appellerait Sergiño Dest, la pépite de l'Ajax. Ce serait la première priorité de l'équipe allemande en vue de la saison 2020-21.

Ainsi, selon ces informations, non seulement ils ont perdu tout intérêt pour un joueur blaugrana... mais ils pourraient également chiper une possible cible du club catalan. Car le Barça aurait déjà contacté le club néerlandais pour en savoir plus sur le jeune prodige.

En attendant, les deux équipes suivent de très près le Dest.