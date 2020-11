Pour Hansi Flick, Manuel Neuer "est dans la forme de sa vie"

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après avoir battu Salzbourg (3-1), mercredi soir, le Bayern Munich n'a rien perdu de sa supériorité estivale. Champions d'Europe à Lisbonne lors du Final 8, les Bavarois sont en forme en ce début de saison, et continuent d'impressionner la concurrence.

Solide, le Bayern Munich doit aussi sa suprématie actuelle au retour au premier plan de Manuel Neuer, qui rappelle chaque semaine à quel point il est un portier d'exception. En conférence de presse d'après-match, Hansi Flick a justement eu quelques mots pour l'international allemand, lequel n'a jamais été aussi fort selon lui.

"À 34 ans, il est dans la forme de sa vie"

"La qualification était notre grand objectif ce soir. Je suis satisfait de notre efficacité, et nous avons encore vu que nous avions un gardien de classe mondiale (Manuel Neuer ndlr). À 34 ans il est dans la forme de sa vie. Il transmet beaucoup de séreinité, de sécurité, avec lui le but devient plus petit pour les attaquants", a-t-il confié.

Pour Hansi Flick, le Bayern est passé à côté de son premier acte. "Notre première période n'était pas bonne, nous avons eu trop de pertes de balles, c'était brouillon, ce sont des choses qui ne doivent pas arriver. En deuxième période c'était mieux, et même après l'exclusion de Marc Roca nous n'avons pas eu de problème", a ensuite ajouté le technicien, ancien adjoint de Joachim Löw avec la Mannschaft. De son côté, Manuel Neuer s'est dit flatté par les compliments reçus.

"Bien sûr, les compliments des experts me font plaisir, mais le plus important pour moi c'est d'être là pour soutenir mon équipe, c'est que nous ayons gagné ce match. Ce soir nous avons joué contre une très bonne équipe de Salzbourg, nous avons concédé trop d'occasions, mais on ne peut pas toujours garder sa cage inviolée à chaque match", a-t-il déclaré au micro de 'Sky Deutschland'. Désormais âgé de 34 ans, Manuel Neuer est plus que jamais un modèle dans la cage, lui qui a tout remporté durant sa carrière.