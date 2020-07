"Thiago va peut-être chercher un nouveau challenge"

Selon Karl-Heinz Rummenigge, PDG du Bayern Munich, le milieu de terrain Thiago Alcantara pourrait chercher un nouveau défi ailleurs qu'en Bundesliga. Le joueur de 29 ans, passé par Barcelone, a été lié à un transfert à Liverpool ces dernières semaines, son contrat au Bayern devant expirer l'été prochain.

Rummenigge a confirmé que le Bayern était en pourparlers avec Thiago, mais il semble suggérer que les discussions n'ont pas abouti jusqu'à présent.

"C'est un grand garçon sur le terrain et en dehors, a déclaré Rummenigge à 'Bild'. Nous avons eu des négociations sérieuses avec lui et avons satisfait tous ses souhaits. Mais il semble qu'il pourrait vouloir faire quelque chose de nouveau à la fin de sa carrière.

"Nous n'avons jamais eu aucun contact avec Liverpool. S'il veut le faire, nous devons nous en occuper. Nous ne voulons pas perdre un joueur gratuitement l'année prochaine. Je le dis très clairement."

Rummenigge s'est étendu sur la situation dans une interview avec 'Sport1', commentant également l'avenir de David Alaba. Comme Thiago, Alaba n'aura plus de contrat l'année prochaine et il a été évoqué dans un certain nombre de clubs - y compris une réunion avec Pep Guardiola à Manchester City.

"Tout semblait réglé [avec Thiago], a ajouté Rummenigge. Hasan [Salihamidzic, directeur sportif] a eu des discussions avec son conseiller. Nous avons eu l'impression que toutes les conditions étaient bonnes jusqu'à présent. Maintenant, il s'agit évidemment de faire quelque chose de nouveau. Attendons de voir. Ce sont tous les deux des joueurs de haut niveau, sur le terrain et en dehors. Nous devons maintenant essayer de trouver une solution qui soit financièrement acceptable pour nous. Nous savons que les deux joueurs ont un contrat d'un an."

Le Bayern a officialisé la signature de Leroy Sane depuis Manchester City, mais Rummenigge a confirmé que Kai Havertz du Bayer Leverkusen ne le suivrait pas. "Je vais être très clair : financièrement parlant, nous ne pourrons pas transférer Havertz cette année", a-t-il déclaré.

"Tout le football européen, y compris le Bayern, est actuellement confronté à des défis financiers majeurs tant qu'il n'est pas possible de jouer à nouveau devant des spectateurs.

"C'est une décision que le Bayer Leverkusen et le joueur doivent prendre. Pour être honnête, j'aimerais aussi que Havertz reste à Leverkusen au moins une année de plus, parce que nous voulons avoir de la concurrence."