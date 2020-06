Bayern, Sagnol dit non à Sané : "Il n'est pas fait pour ce club"

Willy Sagnol a estimé que Leroy Sané, l'ailier allemand de Manchester City, n'était pas un bon choix pour le Bayern Munich au micro de 'RMC'.

L'ancien international français préfère Kai Havertz au joueur de City : "Il ne correspond pas du tout au Bayern, au niveau du caractère. C'est un joueur irrégulier, qui est très renfermé. Pour moi, il n'est pas fait pour ce club. (...) Il a beaucoup de problèmes, à Manchester City et avec la sélection. On a dit que ça coûte 80 millions d'euros. À la rigueur, je préfère mettre 20 millions de plus et acheter Havertz pour être tranquille", a-t-il confié.

Des propos au timing perfectible, Uli Hoeness ayant sous entendu que le transfert de Leroy Sané était quasiment acquis samedi : "Avec Joshua Kimmich, Niklas Süle et, espérons-le, David Alaba, Thiago et Leroy Sané, nous avons une équipe jeune et viable. Je peux imaginer, si tout se passe bien, qu'une nouvelle ère ne fait que commencer au Bayern Munich.", avait ainsi confié le vice-président du conseil de surveillance du Bayern.

Willy Sagnol a, pour rappel, joué au sein du club allemand de 2000 à 2008 avant d'oeuvrer dans un rôle d'adjoint et de coach intérimaire en 2017.