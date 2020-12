Beckham prêt à tout pour Olivier Giroud

À 34 ans, Olivier Giroud souhaite encore jouer l'Euro qui se déroulera en juin 2021. En attendant l'ancien joueur de Montpellier doit trouver une solution, lui qui a vu son temps de jeu réduit avec les Blues de Chelsea.

Stoppé par la concurrence, notammenet avec le recrutement de Timo Werner, le champion du monde 2018, souhaite trouver un nouveau club pour avoir du temps de jeu et donc participer à l'Euro. En fin de contrat en juin 2021, la situation est délicate pour certain club et le joueur. Attendre le mercato hivernal et donc débourser de l'argent pour s'attacher les services du joueur, ce qui lui permettrait d'avoir plus de garantie de jouer la coupe d'Europe. Ou attendre la fin de son contrat, le récuperer libre mais rester à Chelsea jusqu'à la fin de la saison, sans avoir de garantie de jeu et ne pas participer à l'Euro.

Pour l'Inter Miami de David Beckham, la question ne se pose pas. D'après 'The Sun', Beckham souhaite récupérer Giroud gratuitement à la fin de son contrat et pour le convaincre il est prêt à faire des folies. Premièrement, lui donner un salaire similaire à ce qu'il touche déjà à Chelsea et surtout, lui offrir un appartement dans la Porsche Design Tower de Miami. Une offre généreuse qui pourrait séduire le joueur de 34 ans. Affaire à suivre.