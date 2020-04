Beckham veut enrÃ´ler deux joueurs du Real Madrid

Le Real Madrid trouver un nouvel allié pour trouver une porte de sortie à des joueurs qui n'entrent pas dans les plans de Zidane.

Selon une information de 'Goal', l'Inter Miami de David Beckham suit de près l'actualité du Real et pourrait tenter d'enrôler quelques joueurs du Bernabéu.

Selon la source citée, James et Luka Modric sont les deux joueurs qui plaisent le plus à l'ancienne star du Real. Les deux ont le profil pour rejoindre la MLS.

James ne trouve pas sa place à Madrid et pourrait partir l'été prochain. Si la Premier League et la Serie A pourraient l'accueillir, le Colombien pourrait être tenté par une nouvelle aventure outre Atlantique.

Modric, plus âgé que James, a montré quelques lacunes physiques ces derniers mois et sait que rester au plus haut niveau sera de plus en plus compliqué. La MLS serait une bonne option pour le Croate.