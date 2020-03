Begovic décrit la situation à Milan : "On dirait un film d'horreur"

Fraîchement atterrit en Italie, le portier bosniaque de Millan est arrivé au pire moment. Asmir Begovic compare la situation actuelle à "un film d'horreur" à Milan en raison du confinement de la population.

"Les rues sont désertes. La seule chose qui reste ouverte ce sont les supermarchés. Tu peux acheter à manger et ensuite rentrer directement chez toi. C'est fou", a-t-il confié pour 'The Times'.

"C'est une grande ville et c'est comme un film. Les gens disent que c'est comme une scène d'horreur et sincèrement ça l'est. Je n'avais encore jamais vu cela auparavant. Je ne suis pas certain que les gens comprennent à quel point c'est grave", a ajouté le portier prêté par Bournemouth.

Le gardien de but a ensuite qualifié la situation comme étant un véritable "cauchemar". "Je vois que d'autres clubs et joueurs le comprennent. C'est un cauchemar et nous espérons tous que cela revienne à la normale le plus vite possible".

"Il y a eu des matches à huis clos et ensuite les rencontres ont été suspendu. Il y a eu un débat sur si nous devions jouer ou non. Nous avons donc joué à huis clos, ce qui n'a pas été une grande expérience. Ensuite, le jour suivant, tout a été suspendu", a précisé l'ancien joueur de Chelsea.

"C'est très bizarre de ne pas pouvoir s'entraîner. J'essaye de faire d'autres choses, de regarder des séries sur Netflix... J'essaye de toujours rester occuper".

"Personne n'a été testé positif à Milan. Ils nous ont envoyé chez nous. Ce sont des mesures que tout le monde doit prendre, ce sont les ordres et nous devons tous les respecter", a conclu le portier.