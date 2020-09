Belle performance pour Henderson le 'remplaçant' de De Gea

Alors que David De Gea est de plus en plus décrié à Manchester United et que certains fans remettent en question sa titularité, Dean Henderson a commencé en grande forme son étape chez les Red Devils.

Lui qui arrive avec le statut de gardien numéro 2 n'a jamais caché son ambition de s'imposer à United. Face à Luton Town en EFL Cup, il a réalisé une prestation époustouflante, une parade a notamment retenu l'attention des fans.

Le club a d'ailleurs publié une photo de cette intervention sur Twitter. Certains supporters aimeraient déjà le voir comme gardien titulaire.

Now THAT's how you keep a clean sheet on your #MUFC debut!



@DeanHenderson pic.twitter.com/S9kxNI7wTQ