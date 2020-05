Benedetto déclare son amour à Cavani

Où ira Edinson Cavani ? Le joueur de 33 ans, en fin de bail au PSG, a été annoncé proche de l'Inter Milan, l'Atlético de Madrid, Manchester United, Newcastle, Sao Paulo, Peñarol, et aussi Boca Juniors.

C'est dans ce club que l'attaquant de l'OM Dario Benedetto aimerait voir le Matador comme il l'a déclaré à des médias argentins, déclarant au passage sa flamme à l'ancien napolitain.

"Ce serait beau de le voir à Boca, pour moi c'est un joueur extraordinaire. Et il me semblait qu'il voulait y aller. J'espère que Boca pourra avoir un attaquant de ce type, ce serait bien. Je savais par Nahitan Nández (ancien coéquipier de Benedetto à Boca) qu'il voulait aller à Boca... enfin qu'il aimerait venir non, mais qu'il aimait beaucoup Boca. J'aime ce joueur, il est très complet", a indiqué l'attaquant olympien au micro de 'Fox Sports Argentine'.