Benjamin Pavard convoqué mais pas dans l'avion pour Lisbonne

Ce dimanche, le Bayern Munich s'est envolé pour Lisbonne, où il devra jouer contre le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions, et où il espère rester le plus longtemps possible.

Le club a communiqué la liste des 27 joueurs convoqués pour le déplacement à Lisbonne pour le Final 8, et Benjamin Pavard en fait bien partie malgré sa blessure au pied.

Le quotidien 'L'Équipe' a en revanche souligné ce dimanche soir que le joueur français n'avait pas fait le voyage avec le reste de l'équipe vers Lisbonne, et qu'il devra passer plus d'examens cette semaine.

Apparu en béquilles et avec une chaussure spéciale à l'Allianz Arena vendredi soir, il est aujourd'hui presque impossible de l'imaginer jouer contre le Barça, voire pour le reste de la compétition.