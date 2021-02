Pourquoi Benoît Badiashile a recalé United l'été dernier

L'AS Monaco revient dans la lutte pour le titre en cette deuxième partie de saison et n'est plus qu'à deux points du podium après sa victoire contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1.

Niko Kovac a su amener les Monégasques vers les sommets du classement cette saison. Et parmi les piliers de Kovac se trouve le jeune défenseur central Benoît Badiashile, âgé de 19 ans.

Le Français a déjà participé à 25 rencontres cette saison avec l'ASM. Pourtant, l'été dernier, il aurait pu rejoindre Manchester United en Premier League. Mais dans des déclarations pour 'RMC', le joueur a confié ne pas regretter son choix.

"C'est le bon choix. Je n'ai pas connu de bonnes saisons à Monaco. On jouait le maintien. Je savoure vraiment d'être dans le haut du tableau. Continuer avec mon club formateur, c'est la bonne solution à prendre et avec la saison qu'on fait, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Non, je ne regrette pas du tout Manchester United", a assuré l'international espoir français.