Benzema : "C'est un but qui vaut trois points"

A trois jours de leur 8e de finale retour de Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame (succès 1-0 à l'aller), les hommes de Zinédine Zidane se sont fait peur : ils ont encaissé le premier but avec une tête sur corner de Dani Calvo, puis ont réussi à arracher le succès grâce à un doublé de Karim Benzema, de la tête (73e) puis d'une superbe reprise en demi-volée du gauche en toute fin de match (90e+1).

"C'est le travail de toute l'équipe. Ce n'était pas un match facile, contre une équipe bien organisée. Les équipes qui viennent ici se mettent derrière et c'est toujours difficile pour nous. Avec courage, à la fin, nous sommes revenus. Ce sont trois points importants. Chaque fois que nous jouons en premier (dans le week-end), nous savons que nous devons donner plus pour atteindre les premières places. Les équipes sont fortes, elles se mettent derrière. La première mi-temps était un peu bizarre, il y avait peu de mouvement et nous avons défendu un peu en reculant. En seconde période, avec plus d’envie, nous avons marqué les buts de la victoire. C'est un beau but, qui vaut trois points, donc je suis plus heureux que jamais", a réagi Benzema au micro de Movistar au coup de sifflet final.