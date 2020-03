Benzema, de retour sur les lieux de sa transformation

Karim Benzema retrouve la pelouse sur laquelle tout a changé pour lui. Le 13 janvier 2019, lors de la 19ème journée de Liga, le Real avait battu le Betis sur le score de 1-2 et un coup franc de Dani Ceballos. Mais pas seulement.

Benzema s'était fracturé un doigt mais avait relancé sa saison. Après ce match, le Français avait participé à 23 rencontres toutes compétitions confondues, parvenant à marquer 18 buts.

Trois buts contre Gérone entre le match aller et le match retour de Coupe du Roi, un doublé contre l'Espanyol, un autre but contre Alavés, un but contre l'Ajax à la Johan Cruyff Arena, un autre contre Levante, un doublé face à Valladolid, une réalisation contre Huesca, un nouveau doublé contre Eibar, un but contre Leganés avant d'en mettre trois à l'Athletic.

Depuis, Karim ne se sépare plus de son bandage, comme s'il s'agissait d'une amulette, dans le but de retrouver son instinct de buteur là où tout avait commencé la saison dernière.