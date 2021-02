Benzena, seul attaquant du Real à avoir marqué en février

Karim Benzema et Eden Hazard se sont entraînés en marge du groupe ce matin. La bonne nouvelle du jour est le retour de Valverde, Marcelo, Odriozola et Rodrygo, qui ont participé à l'entraînement collectif.

Peu à peu, l'infirmerie du Real Madrid commence à se vider, mais Zidane doit encore attendre un peu pour récupérer son atout offensif numéro un.

Malgré sa blessure, le Français est le seul attaquant madrilène à avoir marqué en février. Sans surpise, il est le meilleur buteur de l'équipe cette saison avec 17 buts en 28 matchs.

Pendant ce mois de février, le Français a trouvé le chemin des filets face à Valence et Getafe. Les autres buts de l'équipe ont été marqués par les défenseurs tricolores Varane et Mendy, et les milieux de terrain Kroos et Casemiro.

En d'autres termes, en cinq matchs au mois de février, le seul attaquant merengue à avoir marqué est Karim Benzema.