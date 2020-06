Bernardo Silva donne son point de vue sur le dÃ©bat Ronaldo-Messi

Bernardo Silva dit que le débat concernant qui est le meilleur entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n'est "pas discutable" - parce que les gens devraient simplement les apprécier tous les deux. L'ailier de Manchester City est un coéquipier de Cristiano Ronaldo pour le Portugal, le duo ayant remporté la première édition de la Ligue des Nations l’année dernière. Bernardo Silva dit que l'expérience de l'entraînement et de jouer aux côtés de l'attaquant de la Juventus a été spéciale, saluant son éthique de travail exemplaire hors du terrain.

"Ce sera quelque chose de spécial et d'unique de dire à mes enfants et petits-enfants que j'ai pu lui donner quelques passes décisives", a déclaré Silva à 'BBC Sport'. "C'est un exemple sur et en dehors du terrain. Avec le Portugal, nous nous entraînons le matin. L'après-midi, tout le monde joue aux cartes ou à la PlayStation, mais il va au gymnase. Dans les grands moments, quand vous avez le plus besoin de lui, il est toujours là".

Et, alors que le débat Messi contre Ronaldo fait rage depuis plus d'une décennie, Bernardo Silva ne veut pas y participer : "C'est un débat qui n'est pas discutable", a-t-il ajouté. "Je pense que nous devons nous sentir privilégiés pour pouvoir les regarder en même temps ensemble. Ils sont deux des meilleurs joueurs de tous les temps - sinon les deux meilleurs joueurs de tous les temps". Bernardo Silva se prépare actuellement au retour de la Premier League, Manchester City revenant à l'action mercredi soir avec un match contre Arsenal.

À la fin de sa troisième année à Manchester, le joueur de 25 ans est installé et heureux dans son environnement. Arrachée de Monaco à la fin de la saison 2016-17, Bernardo Silva dit que le sentiment de signer pour City était 'incroyable' : "C'était une sensation incroyable. Lorsque nous avons joué à Manchester City avec Monaco en Ligue des champions, l'atmosphère était incroyable. Après le match, je parlais à mes coéquipiers et nous disions: 'Wow, l'ambiance en Angleterre est vraiment bonne'. Un jour, j'aimerais y jouer".

"À la fin de la saison, quand ils m'ont contacté et m'ont dit qu'ils voulaient m'acheter; ce fut un plaisir de rejoindre le club. Jusqu'à présent, j'ai été très heureux au club - c'était donc un excellent choix. J'ai eu la chance de jouer pour une équipe comme Manchester City. C'est un plaisir d'être ici avec des joueurs et un personnel aussi incroyables et de pouvoir gagner autant de trophées", a conclu l'international portugais.