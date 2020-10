"J'ai prouvé que j'étais le n°1 d'Arsenal''

Liverpool a accueilli Arsenal pour la deuxième fois en l'espace de cinq jours, lors d'un huitième de finale de la Coupe Carabao. Si les Reds ont confortablement battu les Gunners 3-1 lors de leur affrontement en Premier League ce week-end, ce sont cette fois les hommes de Mikel Arteta qui l'ont emporté.

"Le club m'a toujours donné le sentiment que j'étais le numéro un"

Une victoire qu'ils doivent en immense partie à leur dernier rempart, impressionnant face à l'équipe de Jürgen Klopp lors des tirs aux buts. L'Allemand a confié n'avoir jamais douté de sa position. "Ce fût un match très difficile. Nous avons fait quelques changements, vous pouviez voir notre philosophie et notre intention de gagner ce match".

"C'est une chance de gagner un autre trophée, c'est notre objectif. Bien sûr, il est bon pour un gardien de faire quelques arrêts sur pénalty et de voir des visages rieurs après la fin. Je préférerais gagner le match sans tirs aux buts. L'essentiel est que nous ayons gagné le match. Ce n'est pas facile d'arriver au même endroit avec la grosse déception de lundi. Nous avons analysé le match et le manager a trouvé les bons mots pour nous élever", a ensuite ajouté Bernd Leno à Sky Spor​ts après le match.

"Le club m'a toujours donné le sentiment que j'étais le numéro un, je suis le numéro un et je serai le numéro un. Mon travail est de le prouver chaque semaine et je sens que je l'ai fait ce soir", a-t-il rappelé. Cela a le mérite d'être clair : n'en déplaise à ses détracteurs, Bernd Leno demeure un gardien de qualité et il entend bien le prouver.