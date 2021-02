BeStory : Le Danemark, le champion d'Europe qui n'aurait pas dÃ» Ãªtre lÃ 

Il y a 28 ans, en 1992, la Coupe d'Europe se jouait en Suède et toutes les grandes nations du ballon rond étaient présentes. Néanmoins, un évènement politique va bouleverser la compétition et l'histoire du football.

En effet, à cette époque, la Yougoslavie était l'une des nations favorites pour remporter le prestigieux trophée européen. Mais une guerre éclate aux Balkans, provocant une séparation de la Yougoslavie en plusieurs pays. L'UEFA a donc décidé d'écarter la Yougoslavie de la compétition et d'intégrer l'équipe ayant fini deuxième du groupe de qualification, le Danemark.

Les Danois ont alors 10 jours pour se préparer à la Coupe d'Europe alors que d'autres nations s'y préparaient depuis plusieurs mois déjà. De plus, la star de l'époque de l'équipe danoise, Michael Laudrup, joueur du FC Barcelone, décide de ne pas participer au tournois et abandonne ses troupes. La presse internationale se dit que le Danemark débarque en Suède pour faire de la figuration.

Placé dans "le groupe de la mort" avec l'Angleterre et la France, les grands spécialistes voient très peu de chance pour le Danemark de sortir de ce groupe. Un match nul face aux Anglais sur le score de 0-0, puis une défaite contre le pays organisateur, la Suède (1-0), il ne manquait que l'´wquipe de France sur leur route et une victoire pouvait leur donner accès aux demi-finale. Dernier match du groupe, Danemark-France et victoire 2-1 des Danois contre les Bleus. La France éliminée, le Danemark qualifié, comme une histoire qui s'écrivait.

Un (autre) parcours du combattant attand le Danemark : demi-finale, Danemark - Pays-Bas, victoire aux tirs aux buts des Danois (2-2 / 5-4). Le Danemark obtient son billet pour la finale en éliminant les Oranje composés de Rijkaard, Van Basten, Bergkamp et Gullit. Une page s'écrit et c'est tout un peuple derrière sa nation.

Grande finale de l'Euro 1992, à Göteborg, Danemark - Allemagne. Deux ans plus tôt, la Mannschaft avait été championne du monde et part donc favorite de cette finale face à la grande surprise danoise. Le Danemark opte pour un gros bloc défensif, jouant les contres, avec ses armes. Jensen ouvre le score pour le Danemark à la 18e minutes de jeu puis à la 78e minutes, Vilfort, permet aux Vikings de faire le break. Score finale 2-0, le Danemark est champion d'Europe à la surprise générale en éliminant le champion du monde allemand.

Repêché après l'expulsion de la Yougoslavie, c'est la belle histoire du Danemark qui après avoir éliminé les trois derniers vainqueurs de la compétition (Pays-Bas, Allemagne, France), s'est hissé sur le toit de l'Europe.