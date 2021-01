BeStory : Les héros oubliés de la Ligue des champions

La Ligue des champions... certainement la compétition la plus prestigieuse du monde du football européen. Par le passé, elle s'appelait la 'Coupe des Clubs Champions Européens' mais en 1992, l'UEFA a décidé de changer le nom en Ligue des Champions. Seul les champions de leur championnat pouvaient y participer, ce qui n'était pas forcément juste pour les autres équipes alors la Coupe des Clubs Champions Européens s'est transformée en Ligue des champions, avec un coefficient déterminant le nombre de clubs par pays qui peuvent acceder à la compétition (c'est-à-dire le format acutel).

Nous connaissons tous les grands vainqueurs de la Ligue des champions, le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich, Manchester United, Liverpool mais (oui, il y a un mais) certains clubs, dont une majorité ignore, l'ont déjà remporté et dans certains cas, plusieurs fois.

Ajax Amsterdam : un club qui surfait sur la vague du succès avec un jeu plaisant et structuré. Une révolution dans le football et assurément, le début du football moderne. Le club néerlandais a vu passer des joueurs incroyables dans son effectif : Marc Overmars, Denis Bergkamp, Frank De Boer, Danny Blind, Marco Van Basten, Frank Rijkaard et évidemment, Johan Cruyff. L'Ajax a remporté la Ligue des champions à quatre reprises : 1971, 1972, 1973 et 1995. C'est également le 5e club avec le plus de C1 de l'histoire, devant l'Inter (3), Manchester United (3) ou encore la Juventus (2)

Nottingham Forrest : en 1975, Nottingham Forest était proche de la relégation en 3e division puis quatre ans et demi plus tard, le club devenait champions d'Europe. La belle histoire. Un destin peu commun mais qui vaut la peine de connaître. Il faut savoir que Nottingham Forest est le seul club à avoir remporté plus de Ligue des champions que de championnat. Elle est également la seule équipe à avoir été reléguée en 3e division après l'avoir remporté. Ce club fondé en 1865 a vécu une émotion unique dans les année 70. À cette époque, un entraîneur sortait du lot : Brian Clough. Charismatique, provocateur et... alcoolique. Néanmoins, il marqua à jamais l'histoire du club en remportant deux fois consécutivement la coupe aux grandes oreilles en 1979 et 1980. Contre Malmo la première fois puis contre Hambourg.

Aston Villa : le club anglais a vu le jour en 1874, devenant membre fondateur de la Football League (actuelle Premier League) mais c'est dans les années 80 qu'Aston Villa a vécu son plus grand succès. En effet, 1982, Aston Villa joue la Coupe des Clubs Champions et arrive facilement au second tour. Le 26 mai de cette même année, à Rotterdam, la formation de Tony Barton, coach de l'époque, joue sa première finale de C1 contre l'ogre bavarois, le Bayern Munich. Aston Villa s'impose 1-0 et devient officiellement le 5e club anglais à remporter la Ligue des champions, symbole de la domination anglaise dans le football.

Benfica : quand on parle du Benfica, on pense à Eusebio, légende du club et du football portugais. Et pour cause, le club de la banlieue de Lisbonne peut encore le remercier car il fut le meilleur joueur à cette époque remportant par la suite le Ballon d'Or en 1965. La Coupe des Clubs Champions a officiellement commencé en 1956 avec une finale inédite entre le Real Madrid et Reims. Commence alors la domination madrilène, remprotant durant cinq années consécutives la prestigieuse coupe. Mais c'était sans compter sur Benfica qui allait stopper cette série. En effet, en 1961, Benfica file en finale contre le FC Barcelone et l'emporte sur le score de 3-2. Premier club, après le Real Madrid, a avoir une petite étoile. On pourrait croire que le Real Madrid allait, l'année suivant, revenir en grande pompe, et ce fut le cas. 1962, finale de C1 entre le Real Madrid, qui était en route pour un sixième titre et... le Benfica, qui jouait sa deuxième finale d'affilée contre le meilleur club de l'époque. Finalement, après un match épique, le club portugais remporta le Graal sur le score de 5-3.

Steaua Bucarest : crée peu après la Seconde Guerre-Mondiale, en 1947, le club roumain, le Steaua Bucarest, est certainement la grande sensation du palmarès des vainqueurs de la Ligue des champions. Séville, 1986, le Steaua Bucarest part en finale de la compétition avec un seul rêve : gagner la coupe. Un problème de taille vient tout de même entraver leur chemin, le FC Barcelone. Mais la formation d'Emeric Alexandru Jenei l'emporte aux tirs au but après un match stérile (0-0). Un triomphe qui a mis tout le peuple roumain sur le toit de l'Europe avec des statistiques hallucinantes au gré des années : 5 championnats, 4 coupes, 104 matches sans défaites d'affilée et deux trophée européens (Coupe des Champions et Super Coupe de l'UEFA).

D'autres clubs peu commun au succès européen l'omt emporté comme le Celtic Glasgow, Hambourg ou l'Étoile Rouge de Belgrade.