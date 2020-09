Bielsa ne blâme pas Rodrigo suite à la défaite contre Liverpool

Alors qu'il effectuait son premier match avec Leeds, Rodrigo a provoqué un penalty en toute fin de match face à Liverpool, le score était alors de 3 à 3. Quelques secondes plus tard, Mohamed Salah transformait le penalty pour offrir la victoire aux siens.

Marcelo Bielsa n'a pas voulu remettre la faute sur son joueur et d'une certaine manière, le protège et l'encourage pour la suite : "C'est un fait de jeu. Il n'y a pas de relation directe entre la faute de Rodrygo et le résultat. On ne peut pas ramener une défaite à la faute d'un seul joueur. Avant le penalty, Liverpool a eu des opportunités de marquer, le résultat ne vient pas nécessairement du penalty", a-t-il expliqué pour le 'Yorkshire Evening Post'.

Malgré une bonne performance de ses joueurs, Marcelo Bielsa a reconnu la supériorité de son adversaire du jour.