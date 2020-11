Bielsa réagit après sa nomination FIFA-The Best

Zinedine Zidane, Jürgen Klopp, Julen Lopetegui ou encore Hans-Dieter Flick, les quatre hommes sont aux còtés de Marcelo Bielsa dans la course au prix FIFA - The Best entraîneur de l'année.

Ce jeudi, l'entraîneur du club de Leeds s'est exprimé quant à cette nomination, se montrant ravi de faire partie d'une telle liste de noms tout en rappelant que le mérite revient aux joueurs.

"Etre nommé est toujours une distinction en soi. J’apprécie ce geste, mais à chaque fois qu’un entraîneur est mis en avant, il faut rappeler que les joueurs sont impliqués, car l’entraîneur n’est qu’un appendice, un prolongement du groupe. Il faut aussi saluer tout le staff technique qui permet la construction de l’équipe, ce n’est pas que la responsabilité de celui qui est en charge. Je pense aussi que c’est le club de Leeds qui bénéficie d’une reconnaissance à travers cette nomination", a-t-il déclaré.