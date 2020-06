Bixente Lizarazu devient la voix du sport de 'Radio France'

Après avoir officié sur 'RTL', le champion du monde 1998 et champion d'Europe 2000 "développera ses analyses pertinentes autour du football" sur les antennes de 'France Bleu', 'franceinfo' et 'France Inter'", précise 'Radio France' dans un communiqué.

L'ex-arrière gauche du Bayern Munich sera à la tête d'une émission hebdomadaire sur France Bleu. "Elle traitera des nombreux sujets qui me passionnent (football, sport, aventure, nature). Je ferai chaque semaine partager l’expérience et l’aventure humaine de mes invités", a précisé Bixente Lizarazu.

"Aborder un périmètre plus large me tenait à cœur: c’est important dans la perspective des JO de Paris 2024 et de ce que représente le sport pour moi", a souligné Bixente Lizarazu, 50 ans.

L'ancien international commentera également la saison prochaine une vingtaine de grandes affiches de Ligue 1 du dimanche soir, avec Grégoire Margotton, sur la future chaîne du groupe 'Mediapro', 'Téléfoot'.