Blaise Matuidi déclare sa flamme au PSG

Il aura fait les beaux jours du club parisien entre 2011 et 2017, Blaise Matuidi n'a pas caché son amour pour le PSG lors d'une interview pour Téléfoot.

Avec 295 matches, 33 buts et 28 passes décisives, il a été l'une des recrues phares de l'ère QSI remportant 5 championnat, 4 Coupe de la Ligue et 3 Coupe de France. L'international français s'est montré ému lorsqu'il a abordé son parcours avec le club de la capitale : "C’est mon club de coeur, j’ai toujours rêvé de porter le maillot du PSG. C’est ma ville, mon rêve s’est réalisé. J’ai gagné l’amour des Parisiens. Et même encore aujourd’hui quand je traverse les rues, il y a toujours un petit mot sympa et ça fait plaisir."

Le champion du monde en titre à même eu quelques mots pour son ancien président, Nasser al-Khelaïfi, en expliquant que le PSG était sur la bonne voie : "Je reste toujours un grand fan du PSG. J’étais très content et heureux de voir que le PSG a franchi le cap en Ligue des champions en allant en finale, ce n’est pas donné à tout le monde. C’est de bonne augure pour la suite. Je pense que le projet avance et connaissant le président (Nasser al-Khelaïfi), il ne va pas s’arrêter là. Son rêve, c’est de la gagner."