Selon Deschamps, Giroud n'a aucune garantie

Didier Deschamps avait laissé Olivier Giroud hors du dernier rassemblement de l'équipe de France en novembre, le sélectionneur des Bleus avait piqué l'ex-attaquant d'Arsenal sur son faible temps de jeu à Chelsea. Ce dernier a su lui répondre sur le terrain.

Avec sept buts inscrits toutes compétitions confondues en moins d'un mois dont un sublime quadruplé sur la pelouse de Séville en C1, Giroud est revenu dans les bonnes grâces du sélectionneur. Des exploits qui n'ont pas échappé à Didier Deschamps.

"Paul (Pogba) ou Antoine (Griezmann) ont aussi cet orgueil et cette fierté des grands. Olivier également, a louangé le sélectionneur des Bleus. Il est encore là pour un bon bout de temps vu ses dernières performances... Moins qu'il y a quelques semaines quand même, parce que le temps passe, mais pour quelques temps vu son mental. C'est son mérite de ne jamais rien lâcher. Mais on le sait : plus c'est dur et plus il s'accroche."

« Je ne l’ai jamais mis en garde comme on a pu le dire,explique encore DD. Je lui ai juste donné mon avis. Après, ça sera sa décision. Olivier savait que son temps de jeu était très limite, à un moment. Il a encore renversé la situation. La donne a changé. Comme elle changera peut-être en février ou en mars. Mais qu’il soit titulaire les trois matches de la semaine, ce n’est peut-être pas l’idéal non plus ! Aujourd’hui, je ne me pose pas la question par rapport à tout ce qu’il fait, même si je ne peux pas lui donner de garantie, à lui et à aucun autre d’ailleurs ».

L'ancien milieu des Bleus avait asséné il y a quelques jours qu’il avait déjà les 23 noms en tête pour l'Euro, mais tout peut encore changer, comme il l'a affirmé dans les colonnes de 'L'Équipe' :

« Généralement, celle-là est proche de celle de mai. Il peut cependant se passer des choses en deux mois. Je sais d’ailleurs que ça ne sera pas la même. Cela n’a jamais été un copié-collé. Du fait des impondérables notamment. Si j’avais une liste à rendre aujourd’hui, je vous livrerais les 23 noms. Mais en mars ou mai, les données sont différentes ».