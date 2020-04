Deschamps rend hommage à la Belgique

La demi-finale de Coupe du Monde, jouée en juillet 2018 en Russie, fait encore débat. Les Bleus, dominés par les Belges, s'étaient tout de même qualifiés pour la finale du Mondial, remportée face à la Croatie.

Didier Deschamps est encore une fois revenu sur cette rencontre dans les colonnes du journal 'L'Equipe' ce vendredi.

"On est capables d’avoir la maîtrise. Mais on peut aussi tomber sur une équipe comme la Belgique avec une très grande maîtrise collective", a reconnu le sélectionneur. "Contre ce genre d’adversaires, il faut être réaliste et lucide. On ne peut pas avoir la possession de balle", a-t-il ajouté.

"Pour l’emporter, il faut savoir bien défendre et bien utiliser le ballon quand on l’a, afin de créer des problèmes dans les espaces que laisse leur possession. Nous n'avons pas du tout voulu leur laisser le ballon. J’étais même un peu énervé de voir mon équipe jouer si bas. Mais les joueurs se sentaient forts ainsi. On a défendu bas, c’est vrai, mais on a très bien défendu. Cela ne servait à rien de s’égosiller sur le bord du terrain. Ce sont les joueurs qui décident sur le terrain, je ne les télécommande pas", a encore confié le coach des Bleus.

Deschamps a également sorti des arguments face aux nombreuses critiques émanant de Belgique sur le jeu des Bleus : "14 buts marqués en phase finale, dont quatre en finale. Et ce ne sont pas les adversaires qui nous les ont donnés. On a marqué sur coups de pied arrêtés, sur des attaques rapides, placées aussi".