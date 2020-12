Les difficultés d'Eduardo Camavinga, Didier Deschamps pas surpris

Nous n'avons plus besoin de le présenter. Seulement âgé de 18 ans, le milieu de terrain Eduardo Camavinga est promis à un avenir doré. Formé au Stade Rennais, celui qui est d'ores et déjà international français suscite les intérêts des plus grands clubs de la planète, qui tenteront de l'arracher aux Rouge et Noir durant le mercato d'été.

Didier Deschamps, habituellement si prudent et méfiant à l'égard des jeunes talents, n'avait pas caché son intérêt pour lui en août dernier, au moment de faire appel à lui pour honorer le maillot bleu. "Il a quelque chose en plus, il est très jeune. Tout semble plus facile pour lui, a encore analysé le sélectionneur avant de le mettre en garde. Il faut être vigilant. Son entraîneur Julien Stéphan l’est. Cela vient tôt, peut-être trop tôt mais c’est la situation qui a fait que j’ai préféré le prendre", avait ainsi louangé DD.

"Il y a des lendemains à digérer, des attentes plus importantes"

Oui mais voilà, depuis, Eduardo Camavinga est nettement moins performant sous les couleurs du Stade Rennais. À l'image de ses partenaires, le jeune joueur a eu du mal à s'élever au niveau de la Ligue des Champions, peinant ensuite à enchaîner le week-end sur les pelouses de Ligue 1. Pas une surprise selon Didier Deschamps.

"Je les mets toujours en garde à ce sujet. Jeune ou moins jeune, quand tu es appelé pour la première fois, l’environnement, le regard des autres, adversaires et partenaires, change. Cama a reçu tellement de louanges liées à ses performances...", a expliqué le sélectionneur, dans les colonnes du quotidien régional Le Parisien.

"La qualité, ils ne la perdent pas, mais il y a des lendemains à digérer, des attentes plus importantes autour d’eux. Une première sélection n’a rien d’une finalité. Il s’agit d’un passage", a ensuite estimé le technicien tricolore. Bien sûr, la mauvaise passe traversée par Eduardo Camavinga n'enlève rien à son potentiel ni à ses qualités. À seulement 18 ans, le joueur du Stade Rennais a simplement besoin de digérer son nouveau statut. Une chose est sûre, on a hâte de le voir retrouver son meilleur niveau !