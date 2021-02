Boadu tape Ã  la porte de SÃ©ville avec un doublÃ©

Myron Boadu est l'un des joueurs les plus prometteurs des Pays-Bas. Il n'a que 20 ans et est déjà dans les petits papiers des plus grands clubs du Vieux Continent.

Le Milan s'intéresse déjà à lui, mais son plus grand prétendant est sans doute le FC Séville. Monchi, directeur sportif du club andalou, suit la piste depuis la fin de la saison dernière.

C'est à ce moment que Boadu a été présenté au monde à l'âge de 19 ans. Au cours de ses 39 apparitions dans l'équipe première de l'AZ Alkmaar, il a marqué 20 buts et a délivré 8 passes décisives, des chiffres que peu d'autres peuvent égaler.

Et bien qu'il semble avoir du mal à égaler ces chiffres cette saison, le jeune attaquant semble déterminé à continuer à attirer l'attention des grands clubs. La dernière fois en date, ce samedi, contre le VVVV Venlo.

Boadu a inscrit un doublé lors de la victoire 4-1 de son équipe, un doublé qui lui a permis de retrouver le chemin des filets après une période sans but. Deux buts qui le remettent dans l'orbite du Ramón Sánchez-Pizjuán.