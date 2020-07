Boateng souhaite que les joueurs continuent le traditionnel genou Ã  terre

Jérôme Boateng, défenseur central du Bayern Munich, sera mobilisé pour le huitième de finale retour de Ligue des champions face à Chelsea, après le succès à l'aller (3-0) et il demande à ses partenaires de faire perdurer le geste du genou à terre avant le match.

Souvent victime de racisme durant sa carrière, le défenseur allemand n'a pas peur de ce sujet avec ses coéquipier : "Je pense au racisme et on n'en fait jamais assez quand on voit à quel point il est encore mauvais dans le monde en ce moment. On ne peut pas dire, oh, ce pays ou cette situation, on en fait assez, je ne le pense pas car si on en faisait assez, on ne serait pas encore dans cette situation et on en parlerait pas. Je suis très clair à ce sujet et tout le monde doit savoir que ce n'est pas quelque chose qui se fait en un mois", a jugé le joueur du Bayern Munich.