"Ronaldo est clairement plus rapide que moi"

Usain Bolt estime que Cristiano Ronaldo est "définitivement" plus rapide que lui, et a salué la superstar de la Juventus et du Portugal comme un "super athlète".

Usain Bolt s'est retiré de l'athlétisme en 2017, mais l'octuple médaillé d'or olympique détient toujours les records du monde sur 100 et 200 mètres.

À 34 ans, il a établi un record du monde de 9,58 secondes au 100 mètres lors des championnats du monde de 2009 à Berlin, tandis qu'il a également couru le 200 mètres en 19,19 secondes il y a 11 ans dans la ville allemande.

Mais Bolt estime que le footballeur Ronaldo, quintuple vainqueur du Ballon d'Or, est désormais plus rapide, étant donné qu'il continue à être performant semaine après semaine au plus haut niveau.

"Il est certain que Cristiano [est plus rapide que moi]", a déclaré à Marca Sport Weekend le fan de Manchester United, qui a également essayé de se forger une carrière dans le football après avoir fait des essais avec le Borussia Dortmund et les Central Coast Mariners, une équipe de A-League.

"Pour moi, il s'entraîne tous les jours, c'est un super athlète. Il est toujours au top de sa forme, il travaille dur et il est concentré. En ce moment, je pense vraiment qu'il serait plus rapide que moi."