Les Girondins de Bordeaux ont bu le calice jusqu’à la lie, dimanche dernier, lors de leur déplacement à Monaco. Extrêmement fébriles défensivement, ils ont encaissé quatre buts, sans en rendre un seul. Une prestation calamiteuse, qui a fait dire à Jean-Louis Gasset que son équipe n’avait clairement pas le niveau attendu et espéré.

"On vit dans le faux, on vit dans l’indifférence"

"Je ne sais pas où ça va s'arrêter. On estimait qu'on avait une défense solide. On a explosé. Le problème est global. C'est un état d'esprit. Il faut se rendre compte aujourd'hui que Bordeaux va jouer le maintien. Dès qu'il y a un petit grain de sable, on abandonne. On fait des fautes techniques de débutants. Il faut se poser la question : pourquoi, depuis deux ans, Bordeaux ne gagne plus deux matches d'affilée ?", avait ainsi pesté l'ancien adjoint de Laurent Blanc en conférence de presse. Des mots forts.

Près d'une semaine plus tard, Jean-Louis Gasset est revenu sur cette sortie médiatique, expliquant ses propos. "Quand je dis que Bordeaux est mauvais, ce n’est pas que les joueurs. C’est moi inclus, le club inclus. C’est cette ambiance qui plombe. On vit dans le faux, on vit dans l’indifférence. Il n’y a pas de supporter à l’entraînement, au stade. Les gens nous parlent d’il y a 10 ans en arrière, mais pas du présent. Aujourd’hui, il y a une démotivation, un désamour, il faut vivre avec ça et les joueurs le ressentent", a-t-il expliqué.

"Il faudrait du neuf, casser ce groupe qui souffre depuis deux, trois ans et amener de la fraîcheur en même temps que de la confiance. Mais ce n’est pas programmé comme ça donc il faut trouver la solution. Et je vais trouver la solution", a ensuite promis l'entraîneur des Marine et Blanc. Ce week-end, il faudra déjà venir à bout du MHSC.