Koscielny tape du poing sur la table

Alors qu’on les croyait remis sur la bonne voie en début de saison, les Girondins de Bordeaux sont retombés dans leurs travers. Depuis quelques semaines, cette équipe a toutes les peines du monde à avancer, et sa série de 5 matches sans victoire de même que la 11e place au classement illustre parfaitement ce passage à vide.

Le discours de Jean-Louis Gasset, un technicien connu pourtant pour son fort caractère, ne passe plus auprès du groupe. Si certains éléments restent concentrés sur l’objectif commun, d’autres paraissent totalement démobilisés. Une situation qui insupporte Laurent Koscielny, le capitaine de cette formation.

« J’ai du mal avec certains parce que ça passe par le travail »

L’ancien international français s’est présenté ce jeudi en conférence de presse pour dire tout ce qu’il avait sur le cœur. « Le message du coach passe pour moi mais peut-être que certains ne le comprennent plus, a-t-il déploré. Il faut aller au combat avec des personnes en qui tu as confiance. J'essaie d'apporter le maximum pour ceux qui ont envie d'aider le club à avoir les meilleurs résultats possibles. Il faut vite prendre des points et changer tout ça. L'ambiance est moyenne, très moyenne, il faut être réaliste. Vous êtes dans un groupe où il y a énormément de joueurs en fin de contrat, qui veulent partir. Il faut rester avec ceux qui ont envie de se battre, de donner, de partager, de progresser ».

Koscielny juge qu’il n’y a plus cette envie de donner le meilleur pour le collectif car chacun ne pense qu’à son propre intérêt. « C'est une fin de cycle. Quand il y a autant de joueurs qui ne te donnent pas envie de travailler, ni de progresser, c'est difficile d'avoir des résultats. C'est pour ça que je peux être méchant dans mes paroles. Ce sont des bons mecs mais si tu ne travailles pas, t'auras rien et au bout d'un moment, on t'oubliera. J'ai du mal avec certains parce que ça passe par le travail. On m'a inculqué des valeurs très importantes dans la vie. On n'a pas eu la même éducation et là-dessus, j'ai un peu de mal», a-t-il déclaré.

« À la fin de la saison, on fera le ménage »

L’ancien Gunner ne s’en prend pas spécialement aux jeunes du groupe. «Il y a de tout. Je ne peux pas être ami avec tout le monde», a-t-il confié. La nonchalance de Hatem Ben Arfa semble par exemple le déranger. « Si ça s’est aplani avec Hatem ? J’ai dit ce qu’il fallait dire. Si le message n’est pas passé, ou que tu n’as pas envie de l’écouter, c’est comme ça. Je me battrai avec les gens qui ont envie d’aller le plus loin possible avec ce groupe. Il nous reste trois mois, on fera tout ce qu’il faut pour obtenir le maintien le plus rapidement possible. Et après se poser les bonnes questions».

Koscielny a ensuite tenté de conclure par un discours positif en appelant chacun de ses coéquipiers à mettre de côté ses états d’âme et se donner à fond d’ici le terme de l’exercice : « Il faut aller à un moment donné sur le terrain avec les mecs en qui tu as confiance et qui sont dans le même état d’esprit que toi. Le coach fera son équipe jusqu’à la fin de la saison, mais c’est sûr qu’il y a trois mois très importants. À nous de prendre les points le plus vite possible pour obtenir le maintien, et après tourner la page de cette saison, et faire un peu le ménage ».