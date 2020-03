Pas de vainqueur au Matmut Atlantique

Une semaine après sa défaite spectaculaire sur la pelouse du Paris Saint-Germain (4-3), Bordeaux était de retour au Matmut Atlantique ce dimanche.

Les Girondins accueillaient les Niçois, avec la ferme intention de les dépasser au classement avec un succès. L'objectif ? Réintégrer la première partie de tableau.

En début de rencontre, les locaux imposaient d'entrée une pression importante sur les cages de Watler Benitez, qui assistait impuissant à la panique de son arrière-garde.

Malgré la domination bordelaise, la première réelle occasion survenait au quart d'heure de jeu, et était à mettre à l'actif de Hwang Ui-jo, qui se jouait de son vis-à-vis pour pénétrer dans la surface.

Contrée, sa tentative terminait sa course dans les bras de Walter Benitez (15e), qui n'avait pas vraiment à s'employer.

Adam Ounas répond à Nicolas De Préville

Six minutes plus tard, l'Argentin était bien moins en réussite... Et pour cause, lancé dans la profondeur, Nicolas De Préville se présentait seul face à lui et se jouait facilement de la sortie du portier avant de conclure dans le but vide (21e). Ouverture du score méritée pour les hommes de Paulo Sousa.

Juste avant la pause, les Aiglons se faisaient de plus en plus pressants, à l'image de Adam Ounas, à Bordeaux, qui trouvait la transversale de Benoît Costil d'une frappe enroulée du pied gauche (44e).

Finalement, l'Algérien devait attendre la seconde période pour égaliser face à son ancien club (54e). Et de quelle manière...

À la réception d'un bon centre venu de la droite, le joueur prêté par Naples concluait d'une reprise de volée acrobatique que le gardien ne pouvait qu'effleurer. Sublime !