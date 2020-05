Le Bayern remporte le Klassiker

Le Bayern a souffert chez le Borussia Dortmund en début de rencontre, mais le leader de la Bundesliga a ensuite montré qu'il n'a pas usurpé sa position.

Gnabry, Coman et Goretzka ont lancé des coups de semonce, puis les Bavarois ont ouvert logiquement le score grâce à Joshua Kimmich. Un lob magnifique du droit sur un service de Coman sur lequel Burki n'a rien pu faire.

Juste après le repos, Goretzka tente instantanément un tir. Bürki est sollicité sur sa droite, mais repousse cette tentative.

Le BvB a bien tenté de revenir, mais Erling Haaland s'est blessé et a été remplacé par Reyna, le jeune talent du Borussia (17 ans). Dortmund insiste et Guerreiro, très en forme dernièrment, tente sa chance du gauche à un quart d'heure de la fin. Manuel Neuer est néanmoins vigilant.

Lewandowski rétorque avec une frappe qui achève sa course sur le montant droit de Burki à 7 minutes du terme.

Mais plus rien ne sera marqué dans ce match, avec des visiteurs qui ont bien géré leur avance. Le Bayern s'impose donc sur la plus petite des marches et compte désormais 7 points d'avance sur le BvB. Les Bavarois dont une très bonne opération à l'occasion de ce Klassiker. Succès capital pour le Bayern car on voit mal le BvB remonter sept points en six levées.