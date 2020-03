Brahim n'abandonne pas sa mission

Brahim n'a que 20 ans, et on sait qu'il a l'avenir devant lui. Ce n'est pas facile de se faire une place au sein de l'équipe madrilène, et c'est son grand objectif depuis son départ de City.

La Coupe du Roi c'était le tournoi parfait pour le natif de Málaga, qui a su profiter de cette opportunité pour montrer son talent à Zidane, mais hélas, Madrid s'est fait éliminer, et depuis Brahim n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais le joueur est tenace, et n'abandonne pas si facilement.

Cette saison, le joueur a inscrit un but et fournit une passe décisive en 170 minutes jouées. Actuellement, le football est arrêté en raison du COV-19, une épidémie qui touche le monde entier et ne cesse de progresser. Mais, Brahim compte en tirer du profit à cette situation, l'ancien joueur de City veut s'entraîner au maximum et revenir au meilleur de sa forme, et gagner du temps de jeu avec l'équipe blanche.

Il veut jouer les Jeux Olympiques de Tokyo, le grand objectif de Brahim, et si le tournoi venait à être reporté, le joueur pourrait ainsi les disputer avec l'équipe espagnole. Mais pour cela, il doit conquérir d'abord la confiance de Zidane.