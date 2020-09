Braithwaite n'a aucune intention de partir

De quoi sera fait l'avenir de Martin Braithwaite ? Telle est la question.

Arrivé en Catalogne cet hiver en tant que Joker suite aux blessures d'Ousmané Dembélé et Suarez, l'attaquant de 29 ans n'a pas - encore - réussi à s'imposer au sein de l'équipe blaugrana. Et depuis, il fait l'objet de plusieurs rumeurs.

"Pour être honnête, je n'ai eu aucune discussion de changement de club avec qui que ce soit. Tu es le premier à qui j'en parle, car je n'y ai pas du tout pensé. Je réfléchis juste à comment me préparer à bien jouer pour Barcelone la saison prochaine. J'ai très envie de commencer la saison prochaine et de remporter beaucoup de titres. C'est ce à quoi je pense chaque jour quand je me lève", a-t-il lancé au quotidien 'BT'.

L'international danois n'a pas l'intention de mettre déjà fin à son aventure avec Barça et, si les dirigeants catalans n'étaient pas encore au courant de son souhait de rester, Braithwaite a fait question qu'ils le soient.

"Je suis incroyablement reconnaissant d'être dans ce club et j'ai déjà appris beaucoup de choses sur lesquelles je peux bâtir pour l'avenir. (...) J'ai un contrat pour quatre ans de plus avec Barcelone, et je passe un bon moment au club, et on est content de moi, semble-t-il, donc j'ai une très bonne idée de l'endroit où je suis. (...) Comme je l'ai dit, je me sens vraiment bien au club et je me vois y être depuis longtemps encore", conlut l'ancien Toulousain.

Voilà qui a le mérite d'être clair.