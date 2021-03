Verratti revient bien, Di Maria a rejoué : le onze s'affine pour Barcelone

Mauricio Pochettino a déjà une idée du onze qui débutera mercredi face au Barça, en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Mais quelques doutes subsistent toutefois, d'autant que Neymar et Alessandro Florenzi n'ont pas encore repris la compétition. Qui accompagnera Mbappé et Icardi devant ? Qui de Kehrer ou Florenzi occupera le couloir droit de la défense ? Ces questions trouveront des réponses dans les prochains jours alors que Marco Verratti et Angel Di Maria ont pu retrouver du rythme ce samedi, à Brest (0-3).

Le "Hibou", titulaire en terre bretonne, a rassuré sur son état de forme, signant une excellente prestation. Avec son compère Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, il a été le fer de lance d'une équipe parisienne dans ses petits souliers lors de ce 16e de finale de Coupe de France. Plusieurs titulaires manquaient pourtant au coup d'envoi (Marquinhos, Kimpembe, Icardi...).

La satisfaction Verratti

Remis d'une contusion à la voûte plantaire et capitaine à Brest, Marco Verratti a signé un retour convaincant dans la peau d'un titulaire. Après avoir raté les matches à Dijon et Bordeaux, l'Italien n'a pas semblé ressentir de douleurs pendant ses 74 minutes sur la pelouse. Mieux, il est apparu très à l'aise, montrant de la justesse dans ses choix et abattant un travail intéressant à la perte de balle dans son rôle habituel de meneur de jeu. Il est à l'origine de l'ouverture du score de Kylian Mbappé en arrachant le cuir dans les pieds de Bandiougou Fadiga (0-1, 9e). Il est aussi passeur décisif sur le second but du natif de Bondy juste avant son remplacement (0-2, 74e). De bon augure avant le choc de mercredi.

Di Maria : des minutes dans les jambes

Le retour d'Angel Di Maria était lui aussi attendu. Eloigné des terrains depuis le déplacement à Marseille le 7 février, l'ancien joueur du Real Madrid a pu rejouer quelques minutes au Stade Francis-Le Blé. Entré après l'heure de jeu à la place de Pablo Sarabia, il s'est tout de suite mis dans le sens de la marche en adressant un excellent centre sur le troisième but parisien.

Les alternatives Draxler et Sarabia

Si Di Maria venait à ne pas être suffisamment prêt pour démarrer contre Barcelone, ses remplaçants naturels Pablo Sarabia et Julian Draxler ont eux confirmé leur bonne forme. Tous les deux titulaires sur l'aile droite et gauche, ils ont su tenir leur rang en contribuant à la victoire parisienne. C'est d'ailleurs Sarabia, sur un service de Draxler, qui signe le but du break d'une frappe limpide en une touche du pied gauche (0-2, 44e). Le deuxième but en deux matches pour l'Espagnol cette semaine. La surprise du chef face aux Catalans ?

Kehrer se tient prêt

Lui aussi était regardé. Alors que le doute plane sur la participation d'Alessandro Florenzi face au Barça, Thilo Kehrer était préféré à Colin Dagba samedi soir. L'occasion de le jauger à droite alors qu'on aurait pu l'imaginer dans l'axe cette fois-ci. Resté seulement une mi-temps, touché aux ischio-jambiers, l'international allemand (9 sélections) s'est montré discret dans son apport offensif. En revanche, il a été rarement mis en danger sur le plan défensif du fait de la frilosité des attaquants brestois. Il est l'alternative la plus crédible pour débuter face au Barça si Florenzi était jugé trop juste. À condition qu'il soit apte aussi...

L'équipe probable contre le Barça

Navas - Kehrer (ou Florenzi), Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Paredes, Gueye, Verratti - Di Maria (ou Sarabia), Icardi, Mbappé