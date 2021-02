Brian Brobbey va quitter l'Ajax cet Ã©tÃ©

Une aubaine pour certains clubs européens. Brian Brobbey (19 ans), promis à un bel avenir, ne renouvellera pas son contrat qui court jusqu'en juin prochain avec l'Ajax Amsterdam. C'est le club qui l'a annoncé ce mercredi.

"Nous sommes vraiment désolés et avons tout fait pour le garder plus longtemps à l'Ajax. Il a choisi de jouer au football ailleurs après l'été. Je suis déçu, mais c'est son droit. Brian est encore avec nous sous contrat pour quelques mois de plus. Si on a besoin de lui, le coach va l'utiliser", a confirmé Marc Overmars, le directeur technique des Lanciers.

Le natif d'Amsterdam est suivi par plusieurs géants européens, dont le Real Madrid, qu'il pourrait rejoindre librement à la fin de la saison.

